Москва15 сен Вести.Наиболее подходящие сроки для вакцинации — это вторая половина сентября и начало октября. Об этом ИС "Вести" рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков.

При этом, по его словам, важно учитывать состояние здоровья перед прививкой.

Самые оптимальные сроки вакцинации — это вторая половина сентября и начало октября. То есть мы успеем привиться и получить напряженный иммунный ответ именно к входу, подъему заболеваемости гриппом. В декабре уже, вероятнее всего, смысла нет, в ноябре еще можно, но нужно понимать, что если уже идет подъем заболеваемости и доказан на территории грипп, то привиться можно. Но две недели после прививки лучше постараться уберечься от контактов с потенциально больными людьми. То есть посидеть дома