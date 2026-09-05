Биолог Москаев: москвичам вакцинироваться от энцефалита лучше с ноября по март

Ученый назвал лучшие сроки вакцинации от энцефалита в Московском регионе Биолог Москаев: москвичам вакцинироваться от энцефалита лучше с ноября по март

Москва5 сен Вести.Вакцинация от энцефалита для жителей Московского региона наиболее целесообразна в период с ноября по март. Об этом сообщил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев в интервью РИА Новости.

Ученый обратил внимание, что прививка запускает процесс выработки антител к вирусу, который длится до двух месяцев, и если в этот период укусит клещ, могут возникнуть осложнения.

Жителям Московского региона не стоит вакцинироваться от энцефалита непосредственно перед весенне-летним или летне-осенним пиком активности клещей. Это стоит сделать в период, когда всплеск закончится, с прицелом на будущие годы. В Москве и Московской области лучше вакцинироваться, начиная с ноября и заканчивая мартом уточнил Москаев

По его словам, прививка является самой эффективной мерой защиты. При этом вакцина будет действовать три года, а по истечении этого срока необходимо снова вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что пик клещевой активности в России может сохраниться до конца сентября.