Россияне жалуются на ОРВИ без температуры и с сильной болью в горле В России фиксируют нетипичные случаи заболевания ОРВИ

Москва17 сен Вести.В России осень началась с роста заболеваемости ОРВИ, которое отличается отсутствием высокой температуры и наличием сильной боли в горле, похожей на "битое стекло". По словам профильных специалистов, атипичное течение может быть связано с мутацией короновируса группы FLiRT и аденовирусами, передает "Царьград".

По словам вирусологов, у большинства жителей России уже сформирован базовый иммунный ответ после прошлых болезней или вакцинации. Организм узнает врага и "купирует" его на входе — в верхних дыхательных путях, не допуская генерализованного воспаления с высокой температурой говорится в сообщении СМИ

Также опасность представляют агрессивные риновирусы и аденовирусы, которые, как отмечают эксперты, в текущем сезоне ведут себя весьма активно. Для них характерны сухость во рту, отек лимфоузлов и миндалин, но без резкого скачка жара.

Что касается боли в горле, которую часто называют невыносимой, здесь наибольшие риски заключаются в возможности присоединения бактериальной инфекции. В таком случае заболевание может перейти в гнойную ангину, что чревато серьезными осложнениями.

Медики советуют не геройствовать и при появлении указанных симптомов сдать стрептатест, который можно пробрести в аптеке, соблюдать постельный режим 2-3 дня, полоскать горло антисептиками и соблюдать дистанцию, чтобы не заразить других.