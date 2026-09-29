В Минздраве назвали основные симптомы гриппа Врач Чуланов: главные симптомы гриппа – температура, головная боль и слабость

Москва29 сен Вести.Главными симптомами гриппа являются высокая температура, головная боль, слабость и слезотечение. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Для гриппа и других ОРВИ типичны такие симптомы, как высокая температура до 40°С, головная боль, слабость, насморк, слезотечение. Кроме того, могут наблюдаться боли в мышцах, сухость и боль в горле, конъюнктивит уточнил специалист

Чуланов рекомендовал при появлении этих симптомов обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что в России начинается простудный сезон. Согласно данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 по итогам 38-й недели увеличилась на 33,8%.