Москва24 сенВести.Дети, люди пожилого возраста и имеющие хронические заболевания должны прививаться от гриппа в первую очередь, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В первую очередь привиться от гриппа следует лицам, входящим в группы риска: дети, пожилые люди (60+) и лица с хроническими заболеваниями, включая диабет и сердечно-сосудистые патологииотметили в ведомстве
Там также добавили, что вакцинироваться рекомендовано гражданам, которые в силу профессии много взаимодействуют с людьми: врачам, учителям, работникам социальной сферы и торговли.