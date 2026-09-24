В Роспотребнадзоре рассказали, кому нужно привиться от гриппа в первую очередь Роспотребнадзор: прививаться от гриппа обязательно детям и пенсионерам

Москва24 сен Вести.Дети, люди пожилого возраста и имеющие хронические заболевания должны прививаться от гриппа в первую очередь, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В первую очередь привиться от гриппа следует лицам, входящим в группы риска: дети, пожилые люди (60+) и лица с хроническими заболеваниями, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии отметили в ведомстве

Там также добавили, что вакцинироваться рекомендовано гражданам, которые в силу профессии много взаимодействуют с людьми: врачам, учителям, работникам социальной сферы и торговли.