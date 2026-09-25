Вирусолог: новый вариант гонконгского гриппа появился в 2026 году В текущем эпидемическом сезоне ожидается новый штамм гонконгского гриппа

Москва25 сен Вести.Новый вариант гонконгского гриппа появился в 2026 году, однако пандемии не будет. Об этом сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Появился принципиально новый вариант вируса H3N2, но при этом не произошла пока его смена. Поэтому пандемии ждать не надо отметила Малинникова

По словам вирусолога, именно поэтому в текущем эпидемическом сезоне Всемирная организация здравоохранения рекомендовали поменять состав противогриппозной вакцины.

Гонконгский грипп — это штамм вируса гриппа A (H3N2). Главная его особенность — стремительное начало болезни. Человек может за несколько часов заметить резкое ухудшение самочувствия: еще утром чувствовал себя хорошо, а уже вечером лежит в постели с высокой температурой.