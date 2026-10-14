Москва14 октВести.Самый высокий уровень заболеваемости гриппом в России ожидается в конце декабря-январе. Об этом заявил врач-педиатр, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета, гематолог НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Андрей Корсунов.
В беседе с ТАСС он уточнил, что рост заболеваемости обычно начинается в ноябре-декабре.
Самый высокий подъем чаще приходится на конец декабря и январь: праздники, поездки, дети возвращаются в школы после каникулпояснил врач
Ранее стало известно, что от гриппа привились 19,3 миллиона россиян. В Роспотребнадзоре порекомендовали в первую очередь вакцинироваться гражданам из групп риска – страдающим хроническими заболеваниями, пожилым людям, детям и беременным женщинам.