Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом в России Роспотребнадзор: рост заболеваемости гриппом в РФ продолжается

Москва20 окт Вести.Заболеваемость гриппом в России продолжает расти, сообщает Роспотребнадзор в своем канале в мессенджере MAX.

Всего на 42-й неделе 2026 года зарегистрированы более 635 тысяч случаев заболевания различными ОРВИ.

Заболеваемость гриппом продолжает расти. По результатам вирусологического мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 96,6%, из них риновирусы – 45,1%, парагрипп – 19,8%, а также вирусы гриппа – 3,4%, среди которых есть находки А (H1N1), A(H3N2), B и C говорится в сообщении

Ранее врач Андрей Корсунов сообщил, что пик заболеваемости гриппом в России ожидается в конце декабря-январе, а рост этого показателя обычно начинается в ноябре-декабре.

По данным Роспотребнадзора на 20 октября, от гриппа привились более 25,7 миллиона россиян. Представители ведомства рекомендовали в первую очередь вакцинироваться гражданам из групп риска – страдающим хроническими заболеваниями, пожилым людям, детям и беременным женщинам.