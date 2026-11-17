Роспотребнадзор: в РФ отмечено 608 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

Роспотребнадзор назвал число зафиксированных случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 Роспотребнадзор: в РФ отмечено 608 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

Москва17 ноя Вести.В России на минувшей неделе зафиксировано около 608 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), гриппа и коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

На 46-й неделе 2026 года зарегистрировано 608 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Число заболевших гриппом составило более 2,8 тысячи говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости

Для снижения риска заражения респираторными инфекциями в ведомстве рекомендовали избегать длительного нахождения в местах массового скопления людей, при недомогании ограничить контакты, регулярно проветривать помещения, часто мыть руки с мылом или использовать антисептик.

При появлении симптомов респираторного заболевания оставаться дома и обращаться за медицинской помощью заключили в федеральной службе

15 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" сообщил, что все члены правительства прошли вакцинацию от гриппа.

Кроме того, ученые-вирусологи предположили, что штамм коронавируса PJ.2.1 инфицирует клетки человека в 1,5–2,5 раза эффективнее, чем подвид "Омикрона" LP.8.1.