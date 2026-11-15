Глава Минздрава заверил, что все министры прошли вакцинацию от гриппа Глава Минздрава Мурашко: все министры прошли вакцинацию

Москва15 ноя Вести.Российские министры прошли вакцинацию от гриппа. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин поднял вопрос вакцинации в ходе совещания с членами правительства и призвал всех министров сделать прививку.

Все те, кто вовремя еще не дошел, прошли [вакцинацию]. Так что все в порядке. В правительстве практически все вакцинированные были. Всего несколько человек осталось сказал Мурашко

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на вопрос Зарубина о прививке сказал, что уже сделал прививку.

Две недели назад проявил инициативу и по рекомендации врачей сделал вакцинацию сказал Владимир Колокольцев

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также рассказал, что записался на процедуру вакцинации.