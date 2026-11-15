Москва15 нояВести.Российские министры прошли вакцинацию от гриппа. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В начале ноября президент РФ Владимир Путин поднял вопрос вакцинации в ходе совещания с членами правительства и призвал всех министров сделать прививку.
Все те, кто вовремя еще не дошел, прошли [вакцинацию]. Так что все в порядке. В правительстве практически все вакцинированные были. Всего несколько человек осталосьсказал Мурашко
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на вопрос Зарубина о прививке сказал, что уже сделал прививку.
Две недели назад проявил инициативу и по рекомендации врачей сделал вакцинациюсказал Владимир Колокольцев
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также рассказал, что записался на процедуру вакцинации.
У нас в медпункте все развернуто, я записался, туда идузаявил он