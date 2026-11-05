"Привился и ничего страшного": Путин прошел вакцинацию против гриппа Путин сообщил, что привился от гриппа российской вакциной

Москва5 ноя Вести.Президент России Владимир Путин рассказал, что уже привился от гриппа российской вакциной и хорошо перенес процедуру. После инъекции он даже не прекращал заниматься спортом. Вопрос вакцинации глава государства поднял в ходе совещания с членами правительства.

Ну, я могу вам сказать, что я привился ничего страшного… И спортом занимался, не прекращал ничего. Причем в полном объеме спортом занимался вообще, без [недомоганий]. Ну, понятно, что если индивидуальный подход, нужно температуру измерить, чтобы все было нормально рассказал Путин

Президент также призвал всех членов правительства сделать прививку. В ходе совещания министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что каждая партия вакцины проходит строжайший контроль прежде чем попасть к медикам.

Ранее россиянам посоветовали успеть пройти вакцинацию от гриппа в ноябре до начала эпидемического сезона. Согласно статистике, заболеваемость этим вирусом в России начинает нарастать с декабря.