Путин сообщил об увеличении выпуска отдельных видов БПЛА в России в десятки раз

Путин: Россия нарастила выпуск некоторых видов БПЛА в десятки раз Путин сообщил об увеличении выпуска отдельных видов БПЛА в России в десятки раз

Москва18 сен Вести.Россия за последнее время нарастила объемы выпуска беспилотников в разы, а по некоторым видам БПЛА - в десятки раз, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград.

Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы. А По некоторым классам в десятки раз заявил глава государства

Также Путин отметил, что на данный момент в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России работают более 3,5 млн человек.