Москва18 сенВести.Россия за последнее время нарастила объемы выпуска беспилотников в разы, а по некоторым видам БПЛА - в десятки раз, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград.
Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы. А По некоторым классам в десятки раззаявил глава государства
Также Путин отметил, что на данный момент в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России работают более 3,5 млн человек.