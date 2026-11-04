Путин поздравил россиян с Днем народного единства Путин поздравил российских граждан в День народного единства

Москва4 ноя Вести.Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем народного единства. Глава государства подчеркнул, что праздник символизирует любовь к Родине и ответственность за ее будущее.

Приветствую участников Международной недели "Народы России" и поздравляю вас и всех граждан нашей страны с праздником, с Днем народного единства. Этот праздник знаменует нашу искреннюю, глубокую любовь к Родине, наш долг перед Отечеством за судьбу нашего народа, за судьбу Родины сказал Путин

Президент напомнил, что в период Смуты простые люди разных национальностей и вероисповеданий объединились, чтобы прекратить междоусобицы, восстановить государственность и законную власть. Именно их действия, подчеркнул Путин, позволили изгнать интервентов из Кремля.

Ранее российский лидер возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. В церемонии также участвовали представители религиозных конфессий и члены общественных и молодежных организаций.