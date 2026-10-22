Путин: Россия и сейчас готова договариваться, русские и украинцы – один народ

Путин: Россия и сейчас готова договариваться, русские и украинцы – один народ Путин: Россия и сейчас готова договариваться, русские и украинцы – один народ

Москва22 окт Вести.Россия и сейчас готова договариваться, русские и украинцы – один народ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Российский лидер отметил, что РФ всегда выступала за мирное разрешение ситуации и говорила об этом с 2014 года.

Вот, возвращаясь к этому, хочу сказать, что мы и сейчас готовы, мы готовы договариваться и искать развязки этой тяжелой, непростой ситуации, в том смысле, что это очень близкий нам народ, понимаете? Ну, что говорить? Вот последние генетические исследования показывают, что это один народ на самом деле: русские и украинцы заявил Путин

Ранее президент РФ заявил, что Россия свои задачи решит, все цели СВО будут достигнуты.