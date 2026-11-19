Москва19 нояВести.Россия стремится к установлению долгосрочного мира на Украине, который был бы устремлен в будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции после трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Как отметил глава государства, сегодняшние украинские власти не хотят прекращения боевых действий, поскольку в таком случае им придется сразу идти на выборы.
Нет никаких стимулов у них соглашаться с прекращением боевых действий и созданием условий для долгосрочного, как я уже говорил, бессрочного мира, нацеленного, устремленного в будущее. Мы стремимся именно к этомууказал Путин на разницу позиций Киева и Москвы
Российский лидер также отметил, что Украина и Европейский союз в настоящий момент не готовы к достижению компромиссов и договоренностей о прекращении боевых действий.