Путин: РФ стремится к долгосрочному миру на Украине, который устремлен в будущее

Россия хочет добиться долгосрочного мира на Украине, заявил Путин Путин: РФ стремится к долгосрочному миру на Украине, который устремлен в будущее

Москва19 ноя Вести.Россия стремится к установлению долгосрочного мира на Украине, который был бы устремлен в будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции после трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как отметил глава государства, сегодняшние украинские власти не хотят прекращения боевых действий, поскольку в таком случае им придется сразу идти на выборы.

Нет никаких стимулов у них соглашаться с прекращением боевых действий и созданием условий для долгосрочного, как я уже говорил, бессрочного мира, нацеленного, устремленного в будущее. Мы стремимся именно к этому указал Путин на разницу позиций Киева и Москвы

Российский лидер также отметил, что Украина и Европейский союз в настоящий момент не готовы к достижению компромиссов и договоренностей о прекращении боевых действий.