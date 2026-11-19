Путин: ЕС и Киев сейчас не готовы к компромиссам

Евросоюз и Украина не готовы к компромиссам, заявил Путин Путин: ЕС и Киев сейчас не готовы к компромиссам

Москва19 ноя Вести.Евросоюз и Украина сейчас не готовы к компромиссам и договоренностям о прекращении огня, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

Российский лидер указал, что Москва во время встречи в Анкоридже согласилась с компромиссами по урегулированию конфликта на Украине, которые предлагали США. Киев поступить подобным образом не готов, подчеркнул Путин.

[Компромиссы] есть и нами поддержаны. Вопрос, хотят ли другие стороны конфликта, Украина и, скажем, в данном случае, их европейские спонсоры, согласиться с этими компромиссами. То есть хотят ли они мирными средствами достичь договоренности по прекращению боевых действий, по прекращению войны или нет. Судя по тому, что мы видим, на данный момент нет сказал президент

При этом он добавил, что "все течет" и "все меняется".

Путин проводит встречу с журналистами по итогам трехсторонних переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.