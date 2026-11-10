Кушнер заявил о готовности Путина к миру на Украине при надлежащих условиях

Кушнер: Путин готов к миру "при надлежащих условиях" Кушнер заявил о готовности Путина к миру на Украине при надлежащих условиях

Москва10 ноя Вести.Президент России Владимир Путин готов к завершению конфликта на Украине "при надлежащих условиях", заявил журналистам спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушер на полях трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Представитель американской администрации отметил, что европейских партнеров волнует вопрос, действительно ли российское руководство нацелено на мирное урегулирование.

По словам Кушнера, на основе контактов с российским лидером можно с уверенностью говорить, что ответ на этот вопрос положительный.

При надлежащих условиях подчеркнул спецпредставитель Трампа

Он добавил, что российская сторона адресует аналогичные вопросы украинским и европейским участникам, чтобы выяснить, насколько серьезно те настроены на достижение долговременного мира.

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября, в них, в частности, участвуют представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Перед переговорами президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также поблагодарил руководство ОАЭ за содействие в поиске путей урегулирования украинского конфликта.