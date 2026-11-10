Кушнер считает первый этап переговоров в Абу-Даби конструктивным Кушнер назвал конструктивным стартовый раунд переговоров в Абу-Даби

Москва10 ноя Вести.Первый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей США, России и Украины в Абу-Даби прошел в конструктивном ключе, заявил в соцсети X специальный посланник президента США Джаред Кушнер.

Мы воодушевлены сегодняшними конструктивными дискуссиями написал Кушнер

По словам дипломата, работы ведутся по прямому поручению президента Дональда Трампа.

Кушнер подчеркнул, что ключевыми задачами переговоров выступают прекращение вооруженного противостояния, выработка устойчивых механизмов обеспечения безопасности суверенной Украины и формирование долгосрочной системы мира на европейском континенте.

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Представители делегации России по итогам встречи во вторник настроены оптимистично, но считают, что делать выводы пока рано, рассказывала автор ИС "Вести" Ольга Скабеева со ссылкой на источник в российской переговорной группе.