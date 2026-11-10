В США заявили, что Россия и Украина "проявили гибкость" по вопросу территорий Bloomberg: Россия и Украина "проявили гибкость" по территориальному вопросу

Москва10 ноя Вести.Высокопоставленный американский чиновник накануне переговоров в Абу-Даби проявил "осторожный оптимизм" и отметил, что обе стороны в частном порядке "проявили гибкость" по территориальным вопросам, сообщает Bloomberg.

Первый раунд переговоров, по его словам, будет посвящен мониторингу прекращения огня и вопросам безопасности.

Вторая сессия затронет территориальные вопросы, при этом чиновник отметил, что обе стороны проявили гибкость в последние дни отмечает агентство

В сообщении уточняется, что представитель США не "вдавался в подробности".

Politico, в свою очередь, отмечает, что цель переговоров на этой неделе в том, чтобы сохранить динамику, набранную в последние недели, а не добиться окончательного прекращения огня. При этом американская сторона настаивает, что два ключевых направления переговорного процесса – территориальные вопросы и будущие соглашения о безопасности – должны рассматриваться параллельно и решаться совместно.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби пройдут 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.