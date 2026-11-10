Москва10 нояВести.Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби, которые запланированы на 10-11 ноября, могут привести к прорыву в урегулировании украинского конфликта. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.
Американского лидера спросили, возможен ли прорыв на переговорах.
Там может что-то произойтиответил глава Белого дома
Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским накануне приземлилась в ОАЭ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби будут посвящены согласованию принципов решения конфликта на Украине.