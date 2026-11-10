Трамп: переговоры по Украине в ОАЭ дают шанс на прорыв в урегулировании

Трамп допустил прорыв в урегулировании на переговорах по Украине в Абу-Даби Трамп: переговоры по Украине в ОАЭ дают шанс на прорыв в урегулировании

Москва10 ноя Вести.Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби, которые запланированы на 10-11 ноября, могут привести к прорыву в урегулировании украинского конфликта. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.

Американского лидера спросили, возможен ли прорыв на переговорах.

Там может что-то произойти ответил глава Белого дома

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским накануне приземлилась в ОАЭ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби будут посвящены согласованию принципов решения конфликта на Украине.