Рубио допустил прогресс на переговорах в Абу-Даби Рубио выразил надежду на прогресс по урегулированию украинского конфликта

Москва9 ноя Вести.На предстоящих переговорах по урегулированию украинского конфликта может быть достигнут прогресс, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Возможно, завтра в Абу-Даби, когда там будут Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, можно будет добиться некоторого прогресса заявил Рубио журналистам

Рубио подчеркнул, что обсуждение будущей структуры безопасности Украины и Европы в целом станет возможным только после завершения самого конфликта.

Глава Госдепартамента также сослался на слова Дональда Трампа, который ранее заявил о "большом прогрессе" и успешной совместной работе как с Москвой, так и с Киевом.

По мнению Рубио, эти высказывания президента указывают на то, что "были достигнуты некоторые успехи в том, как эта архитектура могла бы выглядеть в постконфликтный период".

Трехсторонняя встреча Россия-США-Украина запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

Ранее Рубио назвал тему, которая будет в центре переговоров по Украине в Абу-Даби.