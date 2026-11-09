Рубио рассчитывает на прогресс по Украине на переговорах в Абу-Даби

Рубио не теряет надежды на прогресс по Украине в рамках переговоров в Абу-Даби Рубио рассчитывает на прогресс по Украине на переговорах в Абу-Даби

Москва9 ноя Вести.Администрация Белого дома рассчитывает на продвижение в трехстороннем диалоге по урегулированию ситуации на Украине, который пройдет на этой неделе в столице ОАЭ.

Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Пресс-подход чиновника состоялся перед его вылетом в Париж на встречу глав внешнеполитических ведомств "Группы семи" (G7).

Возможно, завтра в Абу-Даби удастся добиться определенного прогресса, когда туда прибудут (спецпосланники президента США – прим. ред.) Джаред (Кушнер) и Стив (Уиткофф). По-моему, они уже летят туда приводит ТАСС слова Рубио

Ранее президент России Владимир Путин в ходе разговора со Стивеном Уиткоффом объявил о готовности Москвы вернуться к трехстороннему формату переговоров по поводу украинского конфликта.

Консультации сторон пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Представители Москвы и Киева встретятся при посредничестве США для обсуждения перспектив урегулирования.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал полный состав российской делегации. Ее возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.

Работу украинской делегации на трехсторонних переговорах будет координировать руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.