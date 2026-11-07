Песков: Рябков, Галузин и Костюков примут участие в переговорах в Абу-Даби

В Кремле рассказали, кто войдет в состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби Песков: Рябков, Галузин и Костюков примут участие в переговорах в Абу-Даби

Москва7 ноя Вести.Заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители двух управлений Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский войдут в состав российской делегации на предстоящих переговорах в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта. Об этом в беседе с "Интерфаксом" рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне их пригласили на совещание российского лидера Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.

По словам Пескова, Юрий Ушаков, который также присутствовал на совещании, является куратором предстоящих переговоров как помощник главы государства по международным делам.

Остальные - да сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, войдут ли в делегацию РФ приглашенные на совещание

Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский.

6 ноября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и обсудил с ними предстоящие трехсторонние переговоры по Украине. Начало переговоров запланировано на вторник, 10 ноября.