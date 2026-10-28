Ушаков: состав делегации России на переговорах в Абу-Даби пока не определен

Ушаков заявил, что состав делегации РФ на переговорах в ОАЭ пока не определен Ушаков: состав делегации России на переговорах в Абу-Даби пока не определен

Москва28 окт Вести.Состав делегации, которая представит Москву на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби пока окончательно не сформирован, но будет определен в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, которые передает ТАСС, "костяк" делегации сформирован.

Наш состав не определен… Но состав, я думаю, что в ближайшее время будет сказал Ушаков журналистам

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что гарантии безопасности для Москвы и Киева при урегулировании конфликта должны быть взаимными.