Москва28 октВести.Состав делегации, которая представит Москву на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби пока окончательно не сформирован, но будет определен в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, которые передает ТАСС, "костяк" делегации сформирован.
Наш состав не определен… Но состав, я думаю, что в ближайшее время будетсказал Ушаков журналистам
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что гарантии безопасности для Москвы и Киева при урегулировании конфликта должны быть взаимными.