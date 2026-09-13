Москва13 сенВести.Президент России Владимир Путин определит, кто возглавит российскую делегацию на трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта в случае их возобновления. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире одного из федеральных каналов.
По его словам, к настоящему моменту решения по этому вопросу нет.
Президент определитсказал Ушаков
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по урегулированию на Украине.
Сообщалось также, что Объединенные Арабские Эмираты готовы предоставить площадку для трехсторонних переговоров.