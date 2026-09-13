Ушаков: Путин определит, кто возглавит делегацию РФ на трехсторонних переговорах

Путин пока не выбрал главу делегации РФ на возможных трехсторонних переговорах Ушаков: Путин определит, кто возглавит делегацию РФ на трехсторонних переговорах

Москва13 сен Вести.Президент России Владимир Путин определит, кто возглавит российскую делегацию на трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта в случае их возобновления. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире одного из федеральных каналов.

По его словам, к настоящему моменту решения по этому вопросу нет.

Президент определит сказал Ушаков

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по урегулированию на Украине.

Сообщалось также, что Объединенные Арабские Эмираты готовы предоставить площадку для трехсторонних переговоров.