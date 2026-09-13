Песков: РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине

В Кремле раскрыли, когда могут возобновиться трехсторонние переговоры по Украине Песков: РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине

Москва13 сен Вести.Россия не исключает, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта могут возобновиться в октябре. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Мы не исключаем такую возможность. Мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, предположительно, октябрь. Октябрь нельзя исключать сказал он

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президент РФ Владимир Путин определит, кто возглавит российскую делегацию на трехсторонних переговорах в случае их возобновления.