Москва13 сенВести.Россия не исключает, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта могут возобновиться в октябре. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Мы не исключаем такую возможность. Мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, предположительно, октябрь. Октябрь нельзя исключатьсказал он
Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президент РФ Владимир Путин определит, кто возглавит российскую делегацию на трехсторонних переговорах в случае их возобновления.