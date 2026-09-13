Москва13 сенВести.Объединенные арабские эмираты готовы предоставить площадку для трехсторонних переговоров по Украине. Такую готовность подтвердил президенту России Владимиру Путину наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.
Москва считает переговорную площадку в ОАЭ вполне приемлемойзаявил он
Ранее Юрий Ушаков говорил, что Абу-Даби рассматривается как приоритетное место для возможного возобновления переговоров в трехстороннем формате с участием России, Украины и США.
Встреча Путина с наследным принцем Абу-Даби прошла на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. По информации эмиратского агентства WAM, стороны обсудили двусторонние отношения, а также ряд региональных и международных тем.
На период переговоров по украинскому урегулированию Россия не будет останавливать проведение специальной военной операции (СВО), ранее сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.