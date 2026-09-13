ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров по Украине

ОАЭ готовы принять переговоры по Украине ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров по Украине

Москва13 сен Вести.Объединенные арабские эмираты готовы предоставить площадку для трехсторонних переговоров по Украине. Такую готовность подтвердил президенту России Владимиру Путину наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Москва считает переговорную площадку в ОАЭ вполне приемлемой заявил он

Ранее Юрий Ушаков говорил, что Абу-Даби рассматривается как приоритетное место для возможного возобновления переговоров в трехстороннем формате с участием России, Украины и США.

Встреча Путина с наследным принцем Абу-Даби прошла на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. По информации эмиратского агентства WAM, стороны обсудили двусторонние отношения, а также ряд региональных и международных тем.

На период переговоров по украинскому урегулированию Россия не будет останавливать проведение специальной военной операции (СВО), ранее сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.