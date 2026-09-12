Лавров: РФ не будет останавливать спецоперацию на время переговоров по Украине

Россия не будет останавливать СВО на время переговоров по Украине, заявил Лавров Лавров: РФ не будет останавливать спецоперацию на время переговоров по Украине

Москва12 сен Вести.На период переговоров по украинскому урегулированию Россия не будет останавливать проведение специальной военной операции (СВО). Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Министр на полях саммита БРИКС прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в США. Он указал, что Зеленский может приехать для встречи в Москву, и назвал это значительным жестом доброй воли со стороны РФ, поскольку глава киевского режима так и не отменил свой декрет о запрете переговоров.

Так что доброй воли нам не занимать. Мы по-прежнему готовы к переговорам. Но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет подчеркнул Лавров

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии инициативы со стороны Европы в вопросе переговоров по Украине.