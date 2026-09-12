Москва12 сенВести.Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммиту G20 в США.
Он путешествует, он дома-то не бывает. А у нас дома есть дела, которые президент регулярно контролируетсказал Лавров
Министр также отметил, что Зеленский до сих пор не отменил свой декрет, запрещающий контактировать с президентом России.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также прокомментировал заявление лидера киевского режима. Он напомнил, что приглашение уже прозвучало и если Зеленский действительно хочет переговоров, ему придется прилететь в Москву