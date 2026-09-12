Лавров: Зеленский путешествует и дома не бывает, а у Путина дома есть дела

Лавров прокомментировал слова Зеленского о желании встретиться с Путиным Лавров: Зеленский путешествует и дома не бывает, а у Путина дома есть дела

Москва12 сен Вести.Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммиту G20 в США.

Он путешествует, он дома-то не бывает. А у нас дома есть дела, которые президент регулярно контролирует сказал Лавров

Министр также отметил, что Зеленский до сих пор не отменил свой декрет, запрещающий контактировать с президентом России.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также прокомментировал заявление лидера киевского режима. Он напомнил, что приглашение уже прозвучало и если Зеленский действительно хочет переговоров, ему придется прилететь в Москву