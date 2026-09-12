Москва12 сен Вести.Приглашение от президента РФ Владимира Путина главе киевского режима Владимиру Зеленскому посетить Москву - огромный жест доброй воли со стороны российского лидера. Об этом Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Так он прокомментировал заявление Зеленского о желании встретиться с Путиным на предстоящем саммите G20 в США.

Приглашение этому персонажу [Зеленскому] было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Ну, и это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны. Потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным. Так что доброй воли нам не занимать, ну а ему, так понимаю, злых качеств сказал Лавров

Также он добавил, что Россия по-прежнему готова к переговорам, но на время их проведения СВО приостанавливаться не будет.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он действительно ищет встречи с президентом России Владимиром Путиным.