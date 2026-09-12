Путин и кронпринц Абу-Даби договорились о воплощении итогов саммита БРИКС

Путин и наследный принц Абу-Даби условились о координации после саммита БРИКС Путин и кронпринц Абу-Даби договорились о воплощении итогов саммита БРИКС

Москва12 сен Вести.Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян договорились о координации по итогам саммита БРИКС и их реализации на практике.

Встреча российского лидера и кронпринца Абу-Даби проходила в Нью-Дели после заседания лидеров стран БРИКС.

Стороны подчеркнули важность продолжения координации по итогам саммита БРИКС, а также их воплощения в практические инициативы, приносящие пользу всем сторонам сообщило эмиратское госагентство WAM

Ранее сообщалось, что Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты наиболее близкой для РФ ближневосточной страной. Он напомнил, что в декабре текущего года исполняется 55 лет установления дипломатических отношений между нашими странами.