Путин заявил о реализации крупных проектов РФ и Египта, несмотря на сложности

Путин отметил рост товарооборота и крупные проекты между Россией и Египтом Путин заявил о реализации крупных проектов РФ и Египта, несмотря на сложности

Москва11 сен Вести.Крупные совместные проекты России и Египта реализуются по плану, несмотря на существующие сложности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

В ходе встречи с египетским коллегой на полях саммита БРИКС в Индии Путин подчеркнул, что между двумя странами также растет товарооборот и улучшается его структура.

Еще раз хочу сказать, что и крупные проекты реализуются, причем реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности сказал российский лидер

Путин добавил, что российские и египетские власти поддерживают постоянные контакты. Кроме того, в соответствии с намеченными планами реализуются основные совместные мероприятия.

Ранее Росатом сообщил, что ведет переговоры с Египтом о строительстве еще двух энергоблоков для АЭС "Эль-Дабаа". Помимо этого, российская госкорпорация планирует завоз ядерного топлива для первого энергоблока в 2027 году.