Ас-Сиси: стабильные поставки зерна из России в Египет очень важны

Президент Египта ас-Сиси назвал важными стабильные поставки зерна из РФ Ас-Сиси: стабильные поставки зерна из России в Египет очень важны

Москва11 сен Вести.Стабильные поставки зерна из России и с Украины в Египет очень важны, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Нью-Дели.

Ас-Сиси подчеркнул, что Каир хочет добиться стабилизации ситуации в области безопасности морских перевозок и свободы навигации.

Египет импортирует большое количество зерна из России и с Украины, и, конечно, обеспечение стабильности этих поставок имеет большое значение для нас. Мы бы хотели добиться стабилизации вместе, совместными усилиями сказал ас-Сиси

Ранее Путин заявил, что Москва и Каир поддерживают постоянные контакты. Кроме того, между двумя странами растет товарооборот, а также реализуются крупные совместные проекты, несмотря на имеющиеся сложности.