Лавров и глава МИД Египта выступили за укрепление связей в области экономики

Лавров созвонился с главой МИД Египта Лавров и глава МИД Египта выступили за укрепление связей в области экономики

Москва26 авг Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Министерства иностранных дел Египта Бадром Абдельати, сообщили в российском МИД.

По данным ведомства, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Москвой и Каиром и подчеркнули важность дальнейшей координации в интересах укрепления торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

Кроме того, Лавров и Абдельати в ходе беседы затронули ситуацию на Ближнем Востоке.

Подчеркнули необходимость активизации коллективных политико-дипломатических усилий, нацеленных на разрядку напряженности и формирование надежных основ региональной безопасности говорится в сообщении

Глава российского МИД также проинформировал коллегу из Египта о последних событиях украинского конфликта. Так, Лавров обратил внимание на резко осложнившуюся обстановку в черноморском регионе в результате действий киевского режима, направленных на уничтожение гражданских судов и энергетической инфраструктуры.