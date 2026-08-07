Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь при обмене пленными с Киевом

Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие при обмене пленными с Киевом Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь при обмене пленными с Киевом

Москва7 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном выразил благодарность эмиратскому руководству за содействие в организации обменов военнопленными между Россией и Украиной, сообщили в Кремле.

Выражена признательность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за содействие в организации обменов военнопленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной сказано в сообщении

Российский лидер при обмене мнениями по ситуации вокруг Украины проинформировал эмиратского президента о положении дел в контексте проведения специальной военной операции. Стороны обратили особое внимание на активизацию киевским режимом террористической деятельности в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры.