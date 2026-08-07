Москва7 авгВести.Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном выразил благодарность эмиратскому руководству за содействие в организации обменов военнопленными между Россией и Украиной, сообщили в Кремле.
Выражена признательность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за содействие в организации обменов военнопленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украинойсказано в сообщении
Российский лидер при обмене мнениями по ситуации вокруг Украины проинформировал эмиратского президента о положении дел в контексте проведения специальной военной операции. Стороны обратили особое внимание на активизацию киевским режимом террористической деятельности в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры.