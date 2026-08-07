Москва7 авгВести.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, обсудив ситуацию в Персидском заливе, сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян весьма обстоятельно обсудили текущую ситуацию в зоне Персидского заливасказано в сообщении
Кроме того, лидеры акцентировали важность скорейшего достижения договоренностей по нормализации обстановки при учете законных интересов стран региона.
Прошлый телефонный разговор Путина с президентом ОАЭ состоялся в мае. Тогда лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов.