Путин и президент ОАЭ по телефону обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Путин и президент ОАЭ по телефону обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

Москва7 авг Вести.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, обсудив ситуацию в Персидском заливе, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян весьма обстоятельно обсудили текущую ситуацию в зоне Персидского залива сказано в сообщении

Кроме того, лидеры акцентировали важность скорейшего достижения договоренностей по нормализации обстановки при учете законных интересов стран региона.

Прошлый телефонный разговор Путина с президентом ОАЭ состоялся в мае. Тогда лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов.