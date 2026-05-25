Путин и король Бахрейна обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Путин и король Бахрейна обсудили ближневосточный конфликт

Москва25 мая Вести.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Не уточняется, по чьей инициативе состоялся звонок.

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой говорится в сообщении пресс-службы

В ходе беседы стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества стран. Речь шла о расширении взаимодействия в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание лидеры уделили ситуации на Ближнем Востоке. Путин и король Бахрейна высказались за скорейшее дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Ирана.

В Кремле отметили, что при поиске решения необходимо учитывать интересы всех государств региона.

Ранее также стало известно о скором визите Путина в Казахстан. Российский лидер и президент Касым-Жомарт Токаев намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических связей России и Казахстана.