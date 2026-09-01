Москва1 сен Вести.Россия пытается оказывать Ирану поддержку в сложной ситуации, поставляя необходимые товары. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В этот тяжелый период пытаемся оказать вам нужную помощь, мы с вами говорили на этот счет, нужные товары вам поставляем сказал российский лидер

31 августа Путин прибыл в Киргизию, где принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке. 1 сентября глава российского государства провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В переговорах с российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, главы Минэнерго и Минтранса Сергей Цивилев и Андрей Никитин. Также в состав делегации вошли руководитель Росатома Алексей Лихачев и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Ранее директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что главное направление военно-технического сотрудничества РФ и Ирана сейчас – системы противовоздушной обороны (ПВО).