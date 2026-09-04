Путин: отношения между РФ и КНР продолжают развиваться по восходящей

Путин заявил о восходящих отношениях между Россией и КНР Путин: отношения между РФ и КНР продолжают развиваться по восходящей

Москва4 сен Вести.Отношения между Россией и Китаем продолжают развиваться по восходящей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, текст которого опубликован на сайте президента РФ.

Он подчеркнул, что одной из наиболее значимых и динамичных сфер работы России и КНР традиционно является энергетика.

Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей отмечается в сообщении

Российский лидер подчеркнул, что страна занимает первое место по объему поставок китайским потребителям нефти и природного газа. Также успешно завершается строительство в Китае нескольких энергоблоков атомных электростанций российского дизайна и ведется совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности и экологической безопасности процессов добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва и Пекин готовы обсуждать новые проекты в области мирного атома.