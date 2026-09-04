Москва4 сенВести.Отношения между Россией и Китаем продолжают развиваться по восходящей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, текст которого опубликован на сайте президента РФ.
Он подчеркнул, что одной из наиболее значимых и динамичных сфер работы России и КНР традиционно является энергетика.
Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящейотмечается в сообщении
Российский лидер подчеркнул, что страна занимает первое место по объему поставок китайским потребителям нефти и природного газа. Также успешно завершается строительство в Китае нескольких энергоблоков атомных электростанций российского дизайна и ведется совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности и экологической безопасности процессов добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва и Пекин готовы обсуждать новые проекты в области мирного атома.