Москва4 сенВести.Москва и Пекин готовы обсуждать новые проекты в области мирного атома, заявил вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщает РИА Новости.
Россия поставляет оборудование для ряда АЭС в Китае, а проекты в области мирного атома имеют стратегическое значение в сотрудничестве между двумя странами, отметил Новак.
Готовы обсуждать новые проекты, подготовку специалистов и исследования по перспективным ядерным технологиямприводит РИА Новости слова Новака
Вице-премьер отметил, что Россия и Китай обсуждают проект строительства газопровода "Сила Байкала".
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что Россия готова сотрудничать с Китаем в проектах строительства контейнеровозов ледового класса для Северного морского пути.