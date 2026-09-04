Новак: Россия и Китай готовы обсуждать проекты в области мирного атома Новак: Москва и Пекин готовы обсуждать проекты развития ядерных технологий

Москва4 сен Вести.Москва и Пекин готовы обсуждать новые проекты в области мирного атома, заявил вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщает РИА Новости.

Россия поставляет оборудование для ряда АЭС в Китае, а проекты в области мирного атома имеют стратегическое значение в сотрудничестве между двумя странами, отметил Новак.

Готовы обсуждать новые проекты, подготовку специалистов и исследования по перспективным ядерным технологиям приводит РИА Новости слова Новака

Вице-премьер отметил, что Россия и Китай обсуждают проект строительства газопровода "Сила Байкала".

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что Россия готова сотрудничать с Китаем в проектах строительства контейнеровозов ледового класса для Северного морского пути.