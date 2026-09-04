Москва4 сенВести.Россия и Китай обсуждают проект строительства газопровода "Сила Байкала" (прежнее название - "Сила Сибири-2") для поставок российского газа в Китай, заявил вице-премьер Александр Новак.
Стабильно растет экспорт трубопроводного газа по газопроводу "Сила Сибири". Готовим запуск "дальневосточного" маршрута и продолжаем диалог по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай, включая проект "Сила Байкала"отметил Новак
"Сила Байкала" - газопровод, по которому газ с месторождений Западной Сибири пойдет через Монголию в Китай. Юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода мощностью 50 млрд кубометров в год подписан в сентябре 2025 года.