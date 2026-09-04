Новак: Россия и Китай обсуждают проект газопровода "Сила Байкала" Россия и Китай обсуждают проект строительства газопровода "Сила Байкала"

Москва4 сен Вести.Россия и Китай обсуждают проект строительства газопровода "Сила Байкала" (прежнее название - "Сила Сибири-2") для поставок российского газа в Китай, заявил вице-премьер Александр Новак.

Стабильно растет экспорт трубопроводного газа по газопроводу "Сила Сибири". Готовим запуск "дальневосточного" маршрута и продолжаем диалог по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай, включая проект "Сила Байкала" отметил Новак

"Сила Байкала" - газопровод, по которому газ с месторождений Западной Сибири пойдет через Монголию в Китай. Юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода мощностью 50 млрд кубометров в год подписан в сентябре 2025 года.