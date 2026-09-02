Цивилев: подготовка к строительству газопровода "Сила Сибири 2" завершается Цивилев: Россия завершает подготовку к строительству газопровода "Сила Сибири 2"

Москва2 сен Вести.Россия завершает подготовку к началу строительства экспортного газопровода "Сила Сибири 2", который может получить название "Сила Байкала", заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству сказал Цивилев журналистам

Он отметил, что газопровод может получить новое название "Сила Байкала" – так его назвал президент РФ Владимир Путин.

Раньше он назывался проект "Сила Сибири 2", но благодаря Владимиру Владимировичу, он назвал более правильно - "Сила Байкала". Это тоже экспортные потоки отметил Цивилев

Газопровод "Сила Сибири 2" нацелен на экспорт газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Его мощность может составить до 50 млрд кубометров газа в год.

Россия и Китай обсудят договоренности по новому газопроводу "Сила Сибири-2" на ВЭФ во Владивостоке, говорил ранее помощник президента России Юрий Ушаков.

Форум проходит с 1 по 4 сентября.