Москва2 сенВести.Россия завершает подготовку к началу строительства экспортного газопровода "Сила Сибири 2", который может получить название "Сила Байкала", заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительствусказал Цивилев журналистам
Он отметил, что газопровод может получить новое название "Сила Байкала" – так его назвал президент РФ Владимир Путин.
Раньше он назывался проект "Сила Сибири 2", но благодаря Владимиру Владимировичу, он назвал более правильно - "Сила Байкала". Это тоже экспортные потокиотметил Цивилев
Газопровод "Сила Сибири 2" нацелен на экспорт газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Его мощность может составить до 50 млрд кубометров газа в год.
Россия и Китай обсудят договоренности по новому газопроводу "Сила Сибири-2" на ВЭФ во Владивостоке, говорил ранее помощник президента России Юрий Ушаков.
Форум проходит с 1 по 4 сентября.