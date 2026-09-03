Новак сообщил об обсуждении с Китаем объема поставок и маршрута "Силы Сибири 2" Новак: обговариваем с Китаем объем поставок газа и маршрут "Силы Сибири 2"

Москва3 сен Вести.Россия обсуждает с Китаем объем поставок и маршрут по проектируемому магистральному газопроводу "Сила Сибири 2". Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он сообщил о планах провести 4 сентября межправительственную комиссию по развитию торгово-экономических отношений между РФ и КНР, на которой будет обсуждаться газопровод "Сила Сибири 2".

Что касается второго крупного проекта… ведется сейчас обсуждение между нашими компаниями, между "Газпромом" и "Китайской национальной нефтегазовой компанией" об условиях поставок 50 млрд кубических метров газа, о маршруте, который также оговаривается сегодня, и, естественно, о коммерческих условиях сказал Новак

Также Новак заявил, что Россия и Китай в рамках проекта "Сила Сибири 1", функционирующего с 2019 года, вышли на мощность 39 млрд кубометров газа в год.

Ранее 2 сентября министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что Россия завершает подготовку к началу строительства "Силы Сибири 2".