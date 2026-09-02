Путин назвал содержательной и теплой встречу с Си Цзиньпином на саммите ШОС

Путин назвал встречу с Си Цзиньпином содержательной и очень теплой Путин назвал содержательной и теплой встречу с Си Цзиньпином на саммите ШОС

Москва2 сен Вести.Президент России Владимир Путин назвал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, прошедшую на полях ШОС в Бишкеке, содержательной и очень теплой.

Только позавчера, как вы знаете, в Бишкеке, в Кыргызстане, мы провели исключительно полезную, содержательную и очень теплую встречу с моим другом, с председателем Си Цзиньпином сказал Путин

Накануне глава государства уже в рамках Восточного экономического форма (ВЭФ) встретился с вице-премьером госсовета Китая Дин Сюэсяном. 3 сентября они совместно примут участие в пленарном заседании ВЭФ.