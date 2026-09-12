Песков: Путин и Си Цзиньпин встретились на саммите БРИКС, но пока не беседовали

Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на саммите БРИКС Песков: Путин и Си Цзиньпин встретились на саммите БРИКС, но пока не беседовали

Москва12 сен Вести.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на полях саммита БРИКС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами Песков указал, что лидеры не успели побеседовать, однако у них будет время для этого на вечернем мероприятии.

Они поприветствовали друг друга, но переговорить, насколько я знаю, возможности не было рассказал он

Ранее сообщалось, что Путин, Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди пообщались "на ногах" в кулуарах саммита.