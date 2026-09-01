Песков заявил, что Путин и Гутерриш поприветствовали друг друга на саммите ШОС

Песков: Путин и Гутерриш обменялись приветствиями на полях саммита ШОС Песков заявил, что Путин и Гутерриш поприветствовали друг друга на саммите ШОС

Москва1 сен Вести.Президент России Владимир Путин и генеральных секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш обменялись приветствиями на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, но как таковой отдельной встречи не было. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Они поприветствовали друг друга, но как таковой встречи не было сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли Путину и Гутерришу побеседовать на полях саммита

Ранее представитель Кремля сообщал, что встреча Путина и Гутерриша в Бишкеке на полях саммита ШОС не предусмотрена, однако возможна беседа на ногах.