Песков: Путин пообщался с Алиевым "на ногах" на полях саммита ШОС

Путин и Алиев пообщались на полях саммита ШОС в Бишкеке Песков: Путин пообщался с Алиевым "на ногах" на полях саммита ШОС

Москва1 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев пообщались "на ногах" на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в столице Киргизии Бишкеке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости.

Да. На ногах сказал он в ответ на вопрос, общался ли Путин с Алиевым

Ранее Путин приехал на заседание саммита ШОС в Бишкеке. Российский лидер отметил, что за 25 лет Шанхайская организация сотрудничества окрепла и превратилась во влиятельный центр многополярного мира.