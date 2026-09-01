Москва1 сенВести.Президент РФ Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев пообщались "на ногах" на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в столице Киргизии Бишкеке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости.
Да. На ногахсказал он в ответ на вопрос, общался ли Путин с Алиевым
Ранее Путин приехал на заседание саммита ШОС в Бишкеке. Российский лидер отметил, что за 25 лет Шанхайская организация сотрудничества окрепла и превратилась во влиятельный центр многополярного мира.