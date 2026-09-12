Москва12 сенВести.Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди "на ногах" пообщались в кулуарах саммита БРИКС в Нью-Дели, передает РИА Новости.
На полях саммита лидеры поприветствовали друг друга, обменявшись рукопожатиями и кратко поговорили.
Ранее на саммите объединения Владимир Путин заявил, что БРИКС может сыграть ведущую роль в создании новых систем управления.
Российский лидер принял участие в 18-м саммите БРИКС и рассказал о кардинальных преобразованиях мира. В ходе мероприятия президент проведет серию двусторонних переговоров.