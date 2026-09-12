Путин указал на роль БРИКС в создании новых систем управления Путин: БРИКС может сыграть ведущую роль в создании новых систем управления

Москва12 сен Вести.БРИКС может сыграть ведущую роль в создании новых систем управления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите объединения.

По словам главы государства, давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления, таких как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и Всемирная торговая организация (ВТО).

Путин обратил внимание, что эти структуры создавались в других политических и экономических реалиях, поэтому сейчас, когда экономическая активность смещается в сторону развивающихся рынков, они испытывают трудности при адаптации к ситуации.

Путин подчеркнул, что в связи с этим важно усиливать координацию стран БРИКС в рамках этих структур, поскольку, по словам президента, в современном мире одной только модернизации действующих институтов управления недостаточно.

Появились целые прорывные отрасли, такие как платформенная экономика, финансовые технологии, цифровая торговля. Все они требуют собственных отдельных институтов и правил регулирования. И в их создании наше объединение вполне могло бы сыграть одну из ведущих ролей сказал Путин

Он добавил, что определенная работа в этом направлении уже ведется.

Накануне Путин выступил на пленарном заседании Делового совета БРИКС. Там российский лидер среди прочего выразил надежду, что идея России о создании новой инвестиционной платформы на основе Нового банка развития (НБР) получит поддержку у участников БРИКС.