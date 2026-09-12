Наследный принц Абу-Даби выбрал национальную одежду для встречи с Путиным

Кронпринц Абу-Даби пришел на встречу с Путиным в традиционных сандалиях Наследный принц Абу-Даби выбрал национальную одежду для встречи с Путиным

Москва12 сен Вести.Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян присутствовал на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в традиционной эмиратской одежде. Кадры встречи показал телеканал Sky News Arabia.

Переговоры прошли в Нью-Дели после заседания лидеров стран БРИКС.

На кадрах Аль Нахайян одет в гандуру темно-серого цвета и белую гутру. На ногах у него были традиционные кожаные сандалии нааль.

Такая одежда считается допустимой для официальных мероприятий в странах Персидского залива наряду с классическим костюмом.

Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. Как отметил российский лидер, среди ближневосточных стран ОАЭ остаются наиболее близкими для РФ.